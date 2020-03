COVESTRO - Richtig schwach

Covestro AG - WKN: 606214 - ISIN: DE0006062144 - Kurs: 33,560 € (XETRA)

Die Covestro-Aktie befindet sich seit rund zwei Jahren in einer starken Abwärtsbewegung. Am 22. Februar 2018 scheiterte der Wert am Allzeithoch bei 95,78 EUR. Am 15. August 2019 markierte die Aktie ein Tief bei 37,30 EUR. Am 03. Februar 2019 testete sie diese Marke. Zunächst schien sich auch ein kleiner Boden zu bilden. Im Zuge der am 19. Februar veröffentlichten Zahlen brach die Covestro-Aktie über den Widerstand bei 37,30 EUR nach oben aus und vollendete diesen Boden sogar. Dieser Ausbruch stellte sich aber schnell als Fehlsignal heraus. Denn der Wert blieb am Abwärtstrend seit 28. Oktober 2019 hängen und fällt seitdem deutlich ab. Am Freitag notierte er im Tief bei 33,89 EUR. Nach einer deutlich positiven Eröffnung heute am Morgen geriet die Aktie aber sofort wieder unter Druck und notiert aktuell unter dem Tief vom Freitag, bestätigt also den Abwärtstrend seit Februar 2018.

Wie tief denn noch?

Der Abwärtstrend ist intakt, eine Bodenbildung ist vor wenigen Tagen erst missglückt. Daher haben nun die Bären die klar besseren Chancen. Eine Erholung in Richtung 37,30 EUR würde daran im Übrigen nichts ändern. Ein Rückfall in den Bereich 28,70/60 EUR ist aktuell durchaus möglich. Erst mit einem stabilen Anstieg über 37,30 EUR würde sich das Chartbild wieder aufhellen.

Covestro-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)