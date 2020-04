Covestro: Schwierige Lage - Zahlen im Blick

Nach dem Covestro Anfang 2018 seinen vorläufigen Höhepunkt um 96,00 Euro erreicht hatte, schwenkte die Akte in einen Abwärtstrend ein und begab sich zunächst auf 75,00 Euro abwärts, Ende 2018 notierte der Wert nur noch bei 41,50 Euro. Damit aber nicht genug, auch im abgelaufenen Jahr setzte sich die Talfahrt des Wertpapiers fort, Mitte März erreichte Covestro einen traurigen Tiefpunkt bei 23,54 Euro. Seitdem hat sich im Zuge einer weltweiten Erholungsbewegung auch diese Aktie erholen können, allerdings lässt die Aufwärtsdynamik stark zu wünschen übrig. Dabei ist es gelungen gerade einmal in den Bereich von 30,00 Euro zuzulegen, die mittelfristige Abwärtstrendlinie wurde noch nicht einmal touchiert. Das spricht von relativer Schwäche der Aktionäre in Bezug auf Covestro und spiegelt ein gewisses Misstrauen der Marktteilnehmer gegenüber dem Konzern wider. Die Corona-Krise dürfte für den Spezial-Chemie--Konzern aus dem DAX wenig hilfreich sein, in wenigen Minuten wird das Unternehmen seine Bücher zum abgelaufenen Quartal öffnen.

Tiefster Stand seit 2015

Angesichts des relativ niedrigen Kursniveaus der Covestro-Aktie, könnte man annehmen, dass keine größeren Rücksetzer mehr anstehen. Diese Einschätzung könnte sich jedoch als trügerisch herausstellen, wenn die Quartalszahlen Investoren wieder in Scharen verjagen. Dennoch kann ein Zeichen von Hoffnung ausgesendet werden, die Covestro-Aktie kann sich derzeit auf dem Unterstützungsniveau aus 2015/2016 um 25,00 Euro abstützen. Für ein nachhaltiges Kaufsignal müsste jedoch erst der mittelfristige Abwärtstrend mit einem Kursanstieg mindestens über 35,00 Euro überwunden werden. Nur hierdurch ließe sich weiteres Aufwärtspotenzial in den Bereich von zunächst 38,00 Euro ableiten. Ein Kursrutsch unter 25,00 Euro birgt hingegen Gefahren eines weiteren Rücksetzers auf 20,00 Euro. Alles entscheidend werden ohnehin die Quartalszahlen sein, im besonderen Fokus dürfte der Ausblick der Unternehmensführung stehen, sofern er auch tatsächlich abgegeben wird.

Covestro (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 31,19 // 32,48 // 33,89 // 34,10 // 35,65 // 37,44 Euro Unterstützungen: 30,00 // 28,89 // 28,00 // 26,19 // 25,48 // 24,33 Euro

Fazit

Solange der Quartalsbericht - erwartet zu 7:00 Uhr - noch nicht vorliegt, ist auch kein Handlungszwang gegeben. Einen Vorgeschmack für den weiteren Kursverlauf des Wertpapiers könnte die Vorbörse liefern, technisch allerdings ist noch sehr viel Arbeit vonnöten, damit Covestro ein regelkonformes Kaufsignal aktiviert. Dieses kann erst oberhalb von 35,00 Euro abgeleitet werden und dürfte vorläufiges Aufwärtspotenzial bis 38,00 Euro freisetzen. Für diesen Fall könnten sich Investoren beispielsweise dem Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC1Y17 bedienen und auf einen Anstieg setzen. Die mögliche Rendite-Chance beliefe sich dann auf bis zu 35 Prozent, der Schein dürfte entsprechend um 1,03 Euro notieren. Trotzdem bleibt eine signifikante Underperformance zu den anderen DAX-Titeln unbestreitbar.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC1Y17 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,73 - 0,75 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 23,2516 Euro Basiswert: Covestro KO-Schwelle: 23,2516 Euro akt. Kurs Basiswert: 30,51 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,03 Euro Hebel: 4,7 Kurschance: + 35 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.