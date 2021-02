Covestro steigert die Dividende

Der Spezialchemiekonzern Covestro AG (ISIN: DE0006062144) kündigt die Zahlung einer Dividende von 1,30 Euro je Aktie an, wie am Dienstag bei Vorlage der Geschäftszahlen mitgeteilt wurde. Beim derzeitigen Aktienkurs von 58,90 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,21 Prozent.

Damit wird die Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr (1,20 Euro) um 8,3 Prozent angehoben. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 55 Prozent. 2016 wurde erstmalig eine Dividende von 0,70 Euro bezahlt. Die Hauptversammlung findet am 16. April 2021 statt.

Covestro will die Dividendenausschüttung stärker an der Entwicklung des Konzernergebnisses orientieren. Die Ausschüttungsquote liegt nun bei 35 Prozent bis 55 Prozent des erwirtschafteten Nettogewinns des Konzerns.

Im Gesamtjahr 2020 sanken die abgesetzten Mengen im Kerngeschäft auf Konzernebene um 5,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Konzernumsatz ist mit rund 10,7 Mrd. Euro um 13,7 Prozent im Vorjahresvergleich zurückgegangen. Der Rückgang im EBITDA lag bei 8,2 Prozent auf rund 1,5 Mrd. Euro. Das Konzernergebnis erreichte 459 Mio. Euro (-16,8 Prozent).

Für das Geschäftsjahr 2021 rechnet Covestro mit einem Mengenwachstum im Kerngeschäft zwischen 10 und 15 Prozent. Hiervon entfallen rund 6 Prozentpunkte akquisitionsbedingt auf den Geschäftsbereich Resins & Functional Materials (RFM) von DSM. Für das EBITDA wird ein Wert zwischen 1,7 Mrd. und 2,2 Mrd. Euro erwartet.

Die Erstnotiz von Covestro - vormals Bayer MaterialScience - an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgte am 6. Oktober 2015. Der Ausgabepreis betrug 24 Euro. Am 19. März 2018 stieg Covestro in den Leitindex DAX auf.

Redaktion Mydividends.de