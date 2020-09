Wow, an das neue Niveau bei einer Debatte zweier Menschen, die um das höchste Amt der USA antreten oder wohl besser gesagt streiten, muss man sich erst noch gewöhnen. Sachliche Diskussionen über die politischen Pläne gehören wohl der Vergangenheit an. Stattdessen greifen die Kandidaten lieber in die etwas tiefer liegenden Schubladen. Hier ein paar kleiner Beispiele dafür:

Joe Biden: „Würden Sie mal die Klappe halten, Mann?“ – „Es ist schwer, mit diesem Clown auf den Punkt zu kommen.“ – „Er ist Putins Welpe.“ – „Sie sind der schlechteste Präsident, den Amerika je hatte.“

Donald Trump: „Verwenden Sie nie das Wort smart bei mir. Verwenden sie nie dieses Wort. An Ihnen ist nichts smart, Joe.“ – „Aber dann werden Tausende von Stimmzetteln manipuliert – das kann ich nicht akzeptieren.“ – „Proud Boys – haltet euch zurück und haltet Euch bereit.“ – Trump weigerte sich, sich ausdrücklich von weißen rassistischen Gruppen wie die „Proud Boys“ zu distanzieren.

Zuschauer eher genervt - Biden leicht vorne

Die erste Fernsehdebatte vor der Präsidentschaftswahl in den USA hat eine große Mehrheit der Amerikaner vor allem als anstrengend empfunden. In einer Blitzumfrage des Senders CBS sah eine knappe Mehrheit den demokratischen Herausforderer Joe Bilden als Sieger im Schlagabtausch mit Präsident Donald Trump.

Befragt nach ihrem überwiegenden Gefühl beim Anschauen der Debatte antworteten in der CBS-Blitzumfrage mehr als zwei Drittel (69 Prozent), die Diskussion habe sie vor allem verärgert. Nur 31 Prozent fühlten sich davon unterhalten. In der Umfrage mit mehreren Antwortmöglichkeiten gaben zudem 19 Prozent an, sie seien nach der Sendung pessimistisch. Lediglich 17 Prozent erklärten, die Debatte sei für sie informativ gewesen.

Den Ton der Diskussion, bei der vor allem der republikanische Amtsinhaber Trump seinem Herausforderer wiederholt ins Wort fiel, empfanden 83 Prozent der Befragten als negativ, nur 17 Prozent als positiv. Auf die Frage, wer die Debatte gewonnen hat, nannten 48 Prozent Biden und 41 Prozent Trump. Rund zehn Prozent bewerteten den Ausgang als unentschieden.

Dax: TV-Duell verschreckt Leitindex

Nach dem von Beobachtern als chaotisch gewerteten TV-Duell im US-Präsidentschaftswahlkampf hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte den Rückwärtsgang eingelegt. Der Dax fiel in den ersten Handelsminuten um 0,55 Prozent auf 12 754,90 Punkte. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel sank um 0,39 Prozent auf 26 864,88 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor rund 0,6 Prozent.

„Auch wenn nicht wirklich viele ein geordnet ablaufendes und durch Sachlichkeit geprägtes TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden erwartet hatten, die Präsidentschaftsdebatte hätte kaum chaotischer ausfallen können“, stellte Marktanalyst Milan Cutkovic von Axitrader fest. „Damit wächst unter den Investoren zunehmend die Angst, dass auch die Wahl selbst im Chaos enden könnte, falls Trump eine eventuelle Niederlage nicht akzeptieren sollte.“

Covestro: Übernahme und Kapitalerhöhung kommen nicht gut an

Der Kunststoffkonzern will dem niederländischen Chemiekonzern Royal DSM dessen Sparte für harzbasierte Farben und Anstriche für 1,61 Milliarden Euro abkaufen. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Leverkusen mit.

Covestro will den Zukauf mit Eigen- und Fremdkapital finanzieren sowie durch den eigenen Barmittelfluss. Zu diesem Zweck soll das bereits bestehende Genehmigte Kapital für eine Kapitalerhöhung genutzt werden. Damit will Konzern rund 450 Millionen Euro erlösen.

Vorbehaltlich der Genehmigungen durch die Behörden wird der Abschluss der Transaktion für das erste Quartal erwartet. Covestro erwartet von der vollständigen Integration des neuen Geschäftsbereichs dauerhafte Synergieeffekte, die bis 2025 bis auf jährlich rund 120 Millionen Euro steigen dürften.

Die Anleger haben am Mittwoch auf den Zukauf von Covestro zunächst verschnupft reagiert. Die Papiere des Kunststoffkonzerns sackten um fast 6 Prozent ab und fielen damit unter ihre 21-Tage-Linie zurück. Zuletzt dämmten sie die Verluste allerdings auf etwa 5 Prozent ein.

CureVac: Impfstoff wird am Menschen getestet

Das Biotech-Unternehmen aus Tübingen vermeldet heute, dass der erste Teilnehmer an einer klinischen Phase-2a-Studie mit dem COVID-19-Impfstoffkandidaten CVnCoV geimpft worden ist. Die Dosisbestätigungsstudie mit dem Titel CV-NCOV-002 wird in Peru und Panama durchgeführt und wird insgesamt 690 gesunde Teilnehmer in zwei verschiedenen Gruppen einschließen: ältere Erwachsene ab 61 Jahren und jüngere Teilnehmer zwischen 18 und 60 Jahren.

Die Teilnehmer erhalten im Abstand von 28 Tagen zwei Impfungen. Es werden verschiedene Dosisstärken untersucht, beginnend mit 6 µg. Ziel ist, die Sicherheit und Reaktogenität des

Impfstoffs bei älteren Erwachsenen zu bestätigen. Darüber hinaus wird in einer geographischen Umgebung mit einer hohen Inzidenz von COVID-19-Infektionen die humorale Immunantwort nach Verabreichung von CVnCoV beurteilt. Auf Grundlage der gewonnenen Sicherheitsdaten soll zudem der Start einer Phase-2b/3-Studie vorbereitet werden. Erste umfassende Daten der Phase 2a bei älteren Erwachsenen werden später im vierten Quartal 2020 erwartet.

Roche/ Regeneron: Positive Daten für mögliches Medikament gegen Covid-19

Der Pharmakonzern Roche und sein US-Partner Regeneron haben mit ihrem Corona-Antikörper-Cocktail positive Daten erzielt. Dieser habe die Viruslast und die Zeit bis zur Linderung der Symptome bei nicht hospitalisierten Patienten mit Covid-19 reduziert. Darüber hinaus habe der Cocktail die Zahl der Arztbesuche vermindert.

Die am Mittwoch präsentierten Daten zum investigativen Antikörper-Cocktail „REGN-COV2“ stammen aus einer sogenannten „nahtlosen“ Phase-I/II/III-Studie. Diese ist Teil eines größeren Programms, das auch Studien zur Behandlung von Krankenhauspatienten und zur Prävention von Infektionen bei Personen umfasst, die Kontakt zu Covid-19-Patienten hatten.

Die Behandlung habe sich bei Patienten, die keine eigene wirksame Immunantwort zeigten, als besonders wirksam erwiesen, erklärte Roche. Dies deute darauf hin, dass REGN-COV2 einen therapeutischen Ersatz für die natürlich auftretende Immunantwort darstellen könnte.

Roche und Regeneron hätten bereits begonnen, die Ergebnisse mit den Zulassungsbehörden zu diskutieren. Die Studien würden parallel dazu fortgesetzt.

Im August hatten Roche und Regeneron angekündigt, Regenerons Antikörper-Cocktail gemeinsam zu entwickeln, herzustellen und auf der ganzen Welt zu vertreiben. Ziel der Zusammenarbeit sei es auch – im Falle einer Zulassung – die Herstellkapazität deutlich zu erhöhen.

Kurz & knapp:

Walt Disney: Die Corona-Krise legt das amerikanische Entertainment-Imperium lahm – nun kommt es zu Entlassungen im großen Stil. Weil das Geschäft mit Vergnügungsparks, Ferienresorts, Fanartikeln und Kreuzfahrten noch immer stark unter der Pandemie leide, müsse der Konzern rund 28 000 US-Mitarbeiter entlassen, teilte Disney am Dienstag nach US-Börsenschluss im kalifornischen Burbank mit. In einem Memo an die Belegschaft bezeichnete Spartenchef Josh D’Amaro die Entscheidung als „herzzerreißend“, sie sei aber angesichts der schwierigen Umstände aufgrund der Covid-Krise ohne Alternative.

Shell: Der der britisch-niederländische Ölkonzern muss wegen der Folgen der Corona-Krise und dem Ölpreisverfall Tausende Stellen streichen. Bis Ende 2022 sollen 7000 bis 9000 Stellen gestrichen werden. Darin seien die rund 1500 Mitarbeiter enthalten, die bereits eine Abfindung in einem seit einiger Zeit laufenden Stellenabbau angenommen haben. Shell beschäftigte zuletzt eigenen Angaben zufolge mehr als 80 000 Menschen in über 70 Ländern. Durch den Stellenabbau sollen die jährlichen Kosten um 2 bis 2,5 Milliarden US-Dollar gesenkt werden. Shell kündigte zudem wegen des anhaltenden Drucks auf die Margen eine Abschreibung von 1 bis 1,5 Milliarden Dollar im dritten Quartal an.

Veolia: Der Abfallentsorger hat im Kampf um den Konkurrenten Suez wie erwartet nachgelegt. Das Gebot für den knapp 30-prozentigen Anteil des Energiekonzerns Engie werde um rund 16 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro erhöht, wie Veolia am Mittwoch in Paris mitteilte. Das entspreche 18 Euro je Suez-Aktie. Veolia-Chef Antoine Frerot hatte bereits vergangenen Freitag angekündigt, die Offerte nachbessern zu wollen. Engie hatte das erste Gebot über 15,50 Euro als zu niedrig und unzureichend erachtet.

Redaktion onvista / dpa-AFX

