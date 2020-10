Covestro will mit Kapitalerhöhung 450 Millionen Euro einnehmen

Frankfurt (Reuters) - Der Kunststoffhersteller Covestro will über eine Kapitalerhöhung 450 Millionen Euro bei Investoren einsammeln und damit einen Zukauf im Spezialchemiegeschäft finanzieren.

Wie der Dax-Konzern am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte, wird das Grundkapital unter Ausschluss der Bezugsrechte der Altaktionäre durch die Ausgabe von neuen Stückaktien um etwa sechs Prozent erhöht. Die neuen Aktien würden ausschließlich institutionellen Anlegern im Zuge einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) offeriert. Laut einer an der Emission beteiligten Bank werden die gut zehn Millionen Papiere in einer Spanne von je 43,72 bis 44,25 Euro angeboten. Am Dienstag gingen die Covestro-Aktien bei 44,25 Euro aus dem Handel.

Als Bruttoemissionserlös würden bis zu 450 Millionen Euro anvisiert. Mit dem Geld solle die angekündigte Übernahme des Geschäftsbereichs Resins & Functional Materials (RFM) vom niederländischen Chemiekonzern DSM teilweise finanziert werden. Für das Geschäft mit Beschichtungsharzen und Glasfaserkabelbeschichtungen zahlt Covestro insgesamt 1,6 Milliarden Euro.