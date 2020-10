So wichtig die Sicherheit von Geschäftsreisenden für Großunternehmen auch ist - wenn es um einen Langzeitaufenthalt geht, kann dieses Thema zum Problem werden.

So kann ein Unternehmen bei einem Problem in einer Stadt dank seines Sicherheitsdienstes (iSOS, WorldAware, SSF...) die Geschäftsreisenden vor Ort schnell ausfindig machen und gegebenenfalls zurückholen. Andererseits werden Reisende, die sich längerfristig in dieser Stadt aufhalten, nicht dieselben Buchungswege benutzt haben und sehr schwer aufzufinden sein.

Langfristige oder vorübergehende Unterkünfte, z.B. während des Wartens auf eine dauerhafte Unterkunft für ständig im Ausland lebende Mitarbeiter, werden oft von unterschiedlichen Personen im Unternehmen direkt auf diversen Internet-Plattformen wie MagicStay.com gebucht, und es erfolgt keine zentrale Erfassung der Informationen. Diese fehlende Zentralisierung erlaubt keine Echtzeit-Übertragung von Buchungsinformationen an den Sicherheitsdienst, so dass viele Unternehmen ihre Fürsorgepflicht gegenüber ihren Mitarbeitern bei Langzeiteinsätzen nicht gewährleisten können.

Extendeez.com ist eine neue Lösung, die den Buchungsprozess für mittel- und langfristige Unterkünfte erleichtert. Diese Lösung, die sich an Unternehmen (Personalabteilungen, Mobilitätsmanager usw.) richtet, bietet insbesondere folgende Möglichkeiten:

Erstellung einer Unterkunftsdatei , Einladung der beteiligten Personen im Unternehmen und Zuweisung von Rollen

Suche nach Unterkünften auf allen Internet-Plattformen wie Airbnb, Booking und MagicStay oder bei Immobilienbüros

Präsentation einer Auswahl für den Reisenden und Entgegennahme seiner Wahl

Direktbuchung oder Buchung über die ausgewählte Plattform

Schnelle und einfache Zentralisierung aller Dokumente im Zusammenhang mit der Unterkunft (Leasing- oder Mietvertrag, Inventar der Einrichtungsgegenstände, Kautionen, Stornierung, Zahlungen...)

Automatisierte Erinnerung an wichtige Fristen

Echtzeitübermittlung der Informationen an den Sicherheitsdienst des Unternehmens

Mit Extendeez® wird den für die Buchung von Unterkünften verantwortlichen Personen ein intuitiv bedienbares Werkzeug an die Hand gegeben, mit dem sie viel Zeit sparen und ihre Arbeit effizienter gestalten können. Dem Management des Unternehmens bietet Extendeez® schließlich einen zentralisierten Überblick über diese Ausgabenposten und gewährleistet vor allem die Sicherheit der Mitarbeiter bei Langzeiteinsätzen.

Extendeez® ist eine offene Lösung, die für einen großen Teil ihrer Funktionalitäten kostenlos online zugänglich ist und mit zwei Abonnements (als SaaS-Modell) für erweiterte Optionen angeboten wird.

