COVID-19-Test BiologyWorks k(now)™ entspricht in klinischer Studie zu 99,1 % der Genauigkeit von RT-PCR-Tests

Handgerät BiologyWorks k(now)™ für Molekulartests gehört zu den genauesten Testmethoden für COVID-19

Das Unternehmen BiologyWorks™, Inc., das sich auf digitale Plattformen für das Gesundheitswesen spezialisiert, hat heute bekannt gegeben, dass sein wiederverwendbares Handgerät für Molekulartests auf COVID-19 in einer stichhaltigen klinischen Studie zu 99,1 % der Genauigkeit von RT-PCR-Labortests entsprach.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220116005047/de/

k(now) handheld molecular testing device (Photo: Business Wire)

Im Rahmen der unabhängigen klinischen Studie, die von Locus Medicus in der griechischen Hauptstadt Athen durchgeführt wurde, wurden prospektiv 330 Patienten mit symptomatischen und asymptomatischen Fällen von COVID-19 getestet. Für die Studie machten die Mitarbeiter des klinischen Labors bei allen Patienten zwei bilaterale vordere Nasenabstriche. Unmittelbar nach der Entnahme wurde eine Probe mittels des RT-PCR-Standardtests des Labors, der die CE-Kennzeichnung trägt, getestet. Die andere Probe wurde mittels BiologyWorks k(now) getestet. Die Ergebnisse des Molekulartests BiologyWorks k(now) stimmten zu 99,1 % mit den Ergebnissen des RT-PCR-Labortests überein.

Außer der klinischen Studie von Locus Medicus wurden weitere unabhängige Validierungsstudien für BiologyWorks k(now) durchgeführt, und zwar von der University of California in Los Angeles (UCLA), der Behörde für öffentliche Gesundheit und sozialen Wohnungsbau in Los Angeles sowie von Streeklab in der niederländischen Stadt Haarlem. Ferner bestätigte das Unternehmen die Leistungsfähigkeit von BiologyWorks k(now) durch mehr als 12.000 Tests in seinem Labor in Südkalifornien. Diese Studien bestätigen auch, dass der Molekulartest BiologyWorks k(now) auf COVID-19 der Laborqualität von RT-PCR-Ergebnissen entspricht.

„Unser Unternehmen hat es sich zur Priorität gesetzt, genaue und erschwingliche Tests mit Laborqualität für alle zugänglich zu machen“, sagte Hunt Ramsbottom, CEO von BiologyWorks. „Diese klinischen Studien bestätigen, dass unser wiederverwendbares Handgerät zu den exaktesten COVID-19-Tests gehört.“ Hunt fügte hinzu: „Wir geben Einzelpersonen und Anbietern eine äußerst zuverlässige Testplattform mit wesentlich niedrigeren Kosten und schnelleren Ergebnissen.“

Der Molekulartest von BiologyWorks funktioniert in Verbindung mit der digitalen k(now)-PRO™-Plattform, die Anbietern von Point-of-Care- bzw. POC-Tests eine umfassende Lösung für die Durchführung von Tests von A bis Z bietet. POC-Anbieter und Patienten erhalten gleichzeitig verifizierte Ergebnisse innerhalb von 45 Minuten, was bedeutet, dass alle betroffenen Personen die Kontrolle über ihre Gesundheitsinformationen haben. Die digitale k(now)-PRO-Plattform von BiologyWorks erfüllt die strengsten Datenschutzstandards, einschließlich der Bestimmungen des Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) und der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Über BiologyWorks

BiologyWorks™ (www.biologyworks.com) ist der Entwickler des Molekulartests BiologyWorks k(now)™ und der digitalen Plattform k(now) PRO™. Diese Produkte bieten Point-of-Care-Anbietern eine umfassende Lösung für die Durchführung von höchst präzisen und erschwinglichen Tests von A bis Z. Die Chemie des Unternehmens ist durch Patente geschützt und basiert auf Forschung, die bei der Alfred Mann Foundation ihren Ursprung hat und durch die Bill & Melinda Gates Foundation bezuschusst wird.

Vertriebsanfragen sind an die folgende Stelle zu richten: sales@biologyworks.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220116005047/de/

Nancy Perlman

nancy@biologyworks.com