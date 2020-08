Covid-19: Toulouse führt Maskenpflicht in gesamten Stadtgebiet ein

TOULOUSE (dpa-AFX) - Toulouse hat im Kampf gegen das Coronavirus als erste französische Großstadt eine Maskenpflicht für das gesamte Stadtgebiet angekündigt. Ab Freitag sei das Tragen einer Schutzmaske zwischen 07.00 Uhr morgens und 03.00 Uhr nachts in den Straßen der ganzen Stadt verpflichtend, teilte die zuständige Präfektur am Mittwoch auf Twitter mit. Die Regelung gelte auch für Fahrrad- und Rollerfahrer sowie andere Fortbewegungsmittel im Freien, erklärte Präfekt Étienne Guyot bei einer Pressekonferenz.

Die Ansage sei klar, so Guyout: "Ich verlasse mein Zuhause, ich setze eine Maske auf." Die Maskenpflicht gilt ab einem Alter von elf Jahren. Die Einhaltung solle auch verstärkt kontrolliert werden, sagte Guyout.

In Toulouse wohnen rund 500 000 Menschen; dort gab es bisher eine Maskenpflicht in Teilen der Stadt. Die Zahl der Neuinfektionen war nach Angaben der regionalen Gesundheitsbehörde ARS zuletzt wieder gestiegen. Es seien vermehrt wieder Cluster aufgetreten, erklärte Behördenleiter Pierre Ricordeau. Toulouse sei eine Zone, in der das Virus aktiv zirkuliere. Auch in weiteren französischen Städten gilt teilweise eine Maskenpflicht im Freien, darunter beispielsweise in der Hauptstadt Paris und in der Küstenmetropole Nizza.

Frankreich war von der Coronavirus-Pandemie schwer getroffen worden. Bisher wurden rund 30 500 Todesfälle verzeichnet. Auch Paris gilt wegen der steigenden Anzahl der Corona-Neuinfektionen wieder als Zone, in der das Virus aktiv zirkuliert. Dort gilt die Maskenpflicht im Freien unter anderem für die Seine-Ufer./ari/DP/nas