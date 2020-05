Cracker Barrel schüttet Dividende an die Investoren aus

Die amerikanische Restaurantkette Cracker Barrel Old Country Store Inc. (ISIN: US22410J1060, NASDAQ: CBRL) wird am heutigen Dienstag eine Quartalsdividende in Höhe von 1,30 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre auszahlen (Record date war der 17. April 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet liegt die Gesamtauszahlung bei 5,20 US-Dollar. Beim aktuellen Börsenkurs von 91,10 US-Dollar (Stand: 4. Mai 2020) beträgt die Dividendenrendite somit 5,71 Prozent. Seit dem Jahr 1982 schüttet das Unternehmen eine Dividende aus. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte Cracker Barrel einen Umsatz von 846,14 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 811,71 Mio. US-Dollar), wie am 25. Februar berichtet wurde. Im Fiskaljahr 2019 betrug der Umsatz 3,07 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,03 Mrd. US-Dollar). Cracker Barrel ist eine Restaurantkette mit Country Store. In den Läden werden Artikel im Landhaus-Stil angeboten. Die Küche bietet amerikanisches Essen. Insgesamt werden derzeit rund 664 Läden betrieben. Die Aktie liegt seit Jahresanfang 2020 an der Wall Street mit 40,72 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 2,2 Mrd. US-Dollar (Stand: 4. Mai 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de