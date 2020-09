Crane schüttet Quartalsdividende aus

Der US-Industriekonzern Crane Co. (ISIN: US2243991054, NYSE: CR) wird am heutigen Mittwoch eine Quartalsdividende von 43 US-Cents für das dritte Quartal an die Aktionäre bezahlen. Record day war der 31. August 2020. Damit erhalten die Aktionäre auf das Jahr hochgerechnet 1,72 US-Dollar. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 55,36 US-Dollar bei 3,11 Prozent (Stand: 8. September 2020). Im Januar hob Crane die Dividende um zehn Prozent an.

Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 (30. Juni 2020) erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 677,9 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 841.6 Mio. US-Dollar), wie am 27. Juli berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 14,8 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 91 Mio. US-Dollar).

Der Industriegüterproduzent wurde 1855 gegründet und beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiter. Die Produkte von Crane werden u. a. in der Flug- und Weltraumindustrie, im Transportwesen oder auch im Einzelhandel eingesetzt. Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 35,71 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 3,2 Mrd. US-Dollar (Stand: 8. September 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de