Crane zahlt Dividende für das erste Quartal aus

Der US-Industriekonzern Crane Co. (ISIN: US2243991054, NYSE: CR) wird am heutigen Mittwoch eine Quartalsdividende von 47 US-Cents für das erste Quartal 2022 an die Aktionäre ausbezahlen. Record day war der 28. Februar 2022. Im Vergleich zum Vorquartal (43 US-Cents) ist diese eine Anhebung um 9,3 Prozent.

Damit erhalten die Aktionäre auf das Jahr hochgerechnet 1,88 US-Dollar. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 99,65 US-Dollar bei 1,88 Prozent (Stand: 8. März 2022).

Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 771 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 684 Mio. US-Dollar), wie am 24. Januar 2022 berichtet wurde. Der operative Gewinn betrug 87 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 54 Mio. US-Dollar).

Der Industriegüterproduzent wurde 1855 gegründet und beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiter. Die Produkte von Crane werden u. a. in der Flug- und Weltraumindustrie, im Transportwesen oder auch im Einzelhandel eingesetzt. Seit Jahresbeginn 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 2,04 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 5,63 Mrd. US-Dollar (Stand: 8. März 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de