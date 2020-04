Crash im europäischen Automobil-,Banken- und Immobiliensektor

STXE 600 Automobiles & Parts - WKN: 965868 - ISIN: EU0009658681 - Kurs: 299,63 Pkt (STOXX) STXE 600 Banks - WKN: 965880 - ISIN: EU0009658806 - Kurs: 82,72 Pkt (STOXX) STXE600 Real Estate - WKN: A0V8PX - ISIN: CH0043274395 - Kurs: 138,04 Pkt (STOXX)

Der STXE Automobiles & Parts Index hat die mehrjährige Unterstützung bei 408 Punkten nach unten durchschlagen, der STXE 600 Banks Index die zentrale, mehrjährige Unterstützung bei 117 Punkten. Auch der Immobiliensektor ist massiv unter Abgabedruck geraten, die bisherige Maximalausdehnung des Sell Offs beträgt 40 %. Es gab bisher mehrtägige Gegenreaktionen, die rein charttechnische Signallage zeigt bislang noch keine Bodenbildungstendenzen.

Allerdings zeigt die Geschichte, dass der Bodenbildungsprozess nach starken Korrekturbewegungen Zeit benötigt. Erste kleinere Böden werden oft nochmals zerstört.

Automobil & Zulieferer Sektor - Technisch sehr gefährliche Lage

5. Mrz. 2020 um 20:53 Uhr

STXE 600 Automobiles & Parts Index, Kursverlauf seit 26.04.2010. Seit Ende 2013 bewegt sich das Kursgeschehen sehr volatil seitwärts. Für einen Charttechniker ist eine Seitwärtsbewegung nicht gleich eine Seitwärtsbewegung, vielher lassen sich solche Marktphasen auch klassifizieren. Im vorliegenden Fall handelt es sich um breites, zeitlich ausgedehntes großes SKKS Trendwendemuster. Die zentrale mehrjährig relevante Unterstützung liegt bei 408 Punkten im Markt. Sie wird derzeit attackiert.

Die rechte Schulter des riesigen SKKS Formation zeigt ein Doppeltop, das sich seit April vergangenen Jahres ausgebildet hat. Der Sektorindex steht kurz vor einem Durchschrutschen nach unten. Kurz vor einem weiteren massiven Abverkauf. Eine größere Marktbereinigung liegt in der Luft. Man muss schauen, wie die Politik und Geldpolitik reagieren. Was in diese Richtung überhaupt möglich ist.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)