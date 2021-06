Crash oder Rallye? Diese Top-Wachstums- & Dividendenaktie ist jetzt günstig

Egal ob Crash oder Rallye: Es gibt immer noch Top-Wachstums- und Dividendenaktien, die zum jetzigen Zeitpunkt günstig sein könnten. Wobei der Mix aus starken, wachsenden Ausschüttungen und einer zumindest moderaten Bewertung für weitere Zuwächse sowieso ein qualitativer Mix sein könnte.

Innovative Industrial Properties könnte heute eine solche Top-Wachstums- und Dividendenaktie sein, die man als Foolisher Investor auf dem Schirm haben sollte. Heute wollen wir uns dieses Kraftpaket einmal etwas näher ansehen.

Top-Wachstums- & Dividendenaktie

Innovative Industrial Properties ist eine Top-Wachstums- und sogar Dividendenaktie, was natürlich an dem operativen Fundament liegt. Als Real Estate Investment Trust gehören Ausschüttungen zur Standardausstattung eines solchen REIT. Allerdings begründet ein junges, dynamisches Portfolio mit noch deutlich unter 100 Immobilien einen soliden Wachstumskurs.

Das wiederum soll uns jetzt etwas näher beschäftigen: Derzeit notiert die Aktie von Innovative Industrial Properties auf einem Kursniveau von 195,24 US-Dollar (25.06.2021, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen). Ein interessanter Wert, wobei eine Quartalsdividende von 1,40 US-Dollar jetzt einer Dividendenrendite von 2,86 % gleicht. Für eine Dividendenaktie, die zuletzt die eigene Ausschüttungssumme im Quartalsvergleich um 6 % erhöht hat, ist das natürlich alles andere als schlecht.

Zu dieser Top-Dividendenaktie mit einem Top-Wachstum gehört jedoch noch mehr. Die Funds from Operations lagen im ersten Quartal dieses Börsenjahres bei 1,47 US-Dollar auf bereinigter Basis. Mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 33,2 ist die fundamentale Bewertung zwar nicht günstig. Aber für ein operatives Wachstum von zuletzt 31,2 % alles andere als teuer. Wachstum und Bewertung sollten hier in einem Kontext gesehen werden.

Innovative Industrial Properties macht jede Menge, um auch in Zukunft zu wachsen. Alleine im zweiten Quartal hat es fünf weitere Zukäufe gegeben, die das Portfolio konsequent erweitern. Der operative Wachstumskurs dieser Top-Wachstums- und Dividendenaktie könnte daher noch weitergehen. Das wiederum dürfte die Bewertung relativieren. Ein Immobilienfokus führt dazu, dass es der Aktie operativ egal ist, ob wir uns in einem Crash oder in einer Rallye befinden. Der COVID-19-Crash konnte dem Wachstum und auch der Dividende nichts anhaben.

Nicht risikolos, aber …

Natürlich ist die Aktie von Innovative Industrial Properties nicht risikolos. Ein höherer Leerstand durch eine Pleite im jungen Cannabis-Markt könnte eine Schwierigkeit sein. Oder andere Möglichkeiten der Cannabis-Akteure, sich zu finanzieren. Das gilt es natürlich im Auge zu behalten.

Trotzdem: Innovative Industrial Properties könnte eine Top-Wachstums- und Dividendenaktie sein, die jetzt interessant ist. Oder günstig und in einem Crash oder einer Rallye operativ weiterhin performen kann.

Der Artikel Crash oder Rallye? Diese Top-Wachstums- & Dividendenaktie ist jetzt günstig ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties.

