Crealogix wird keine Dividende ausschütten

Der Schweizer Finanzsoftwareanbieter Crealogix Holding AG (ISIN: CH0011115703) will der Generalversammlung keine Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2019/2020 vorschlagen, wie am Dienstag berichtet wurde. Zuletzt wurde für das Geschäftsjahr 2017/18 eine Dividende in Höhe von 0,25 Franken je Aktie bezahlt.

Die Gruppe konnte den Gesamtnettoumsatz im Ende Juni abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/2020 um 1,7 Prozent auf 103,7 Mio. Franken erhöhen (Anstieg von 3,9 Prozent in Lokalwährungen). Es wurde ein operatives Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 2,4 Mio. Franken erzielt, ohne Einmalkosten für Umstrukturierungsmaßnahmen. Das entspricht einer Steigerung von 0,5 Mio. Franken gegenüber 2018/2019. Die Einmalkosten im Rahmen der Umstrukturierung von 7,0 Mio. Franken verringerten das EBITDA auf -4,6 Mio. Franken. Unter dem Strich stand ein bereinigter Nettoverlust von -5,4 Mio. Franken, dieser beinhaltet eine Goodwill-Amortisation von 4,9 Mio. Franken.

Crealogix entwickelt und implementiert Fintech-Lösungen für Banken und Finanzinstitute. Die 1996 gegründete Gruppe beschäftigt weltweit rund 700 Mitarbeiter.

Redaktion MyDividends.de