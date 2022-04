Credit Suisse baut nach erneutem Verlust Management um

Zürich (Reuters) - Die skandalgeplagte Credit Suisse findet auch im neuen Jahr nicht aus der Krise.

Die zweitgrößte Schweizer Bank verbuchte im Startquartal 2022 einen Verlust von 273 Millionen Franken, wie das Institut am Mittwoch mitteilte. Vor allem teure Rechtsfälle, aber auch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, der Wertverlust einer Beteiligung und Bremsspuren im Tagesgeschäft setzten der Bank zu. Im ersten Quartal 2021 und auch im Gesamtjahr 2021 hatte unter anderem der Kollaps des Hedgefonds-Kunden Archegos ein insgesamt boomendes Investmentbanking überschattet und für rote Zahlen gesorgt.

Mit mehreren Wechseln im Top-Management will der auch persönlich in der Kritik stehende Konzernchef Thomas Gottstein nun gegensteuern. Mit Finanzchef David Mathers, Chefjurist Romeo Cerutti und dem Leiter des Asien-Pazifik-Geschäfts, Helman Sitohang, geben gleich drei langjährige Führungskräfte ihre Posten ab. Edwin Low soll ab dem 1. Juni das Asien-Geschäft leiten. Der frühere UBS-Chefjurist Markus Diethelm übernimmt am 1. Juli dieselbe Position bei Credit Suisse. Die Suche nach einem neuen Finanzchef sei eingeleitet worden. Francesca McDonagh übernehme zum 1. Oktober die Leitung der Region Europe, Naher Osten und Afrika. Interimistisch bekleidet Vermögensverwaltungschef Francesco De Ferrari gegenwärtig diesen Posten.

ÜBERGANGSJAHR 2022

Die Nettoerträge brachen im ersten Quartal um 42 Prozent ein. Credit Suisse begründete dies mit volatilen Marktbedingungen. Das Umfeld und die Verringerung der Risikobereitschaft hätten die Erträge beeinträchtigt. Dennoch gab sich Konzernchef Gottstein zuversichtlich. "Ich bin überzeugt, dass wir gut positioniert sind, um eine stärkere und kundenorientiertere Bank aufzubauen, die das Risikomanagement in den Mittelpunkt stellt, um nachhaltiges Wachstum und nachhaltigen Mehrwert für unsere Investorinnen und Investoren, unsere Kundinnen und Kunden sowie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen." 2022 werde ein Übergangsjahr. Die Umschichtung von Kapital in das Kerngeschäft Vermögensverwaltung sowie die Einsparungen sollten größtenteils ab 2023 zum Tragen kommen.

Seit Jahren befindet sich die Credit Suisse im Umbau, seit Herbst 2019 taumelt sie von einem Fehlschlag zum nächsten: Neben der Milliardenpleite von Archegos kämpft sie mit den Folgen der Notabwicklung von Greensill-Fonds, teuren Gerichtsfällen und Untersuchungen der Regulatoren. Ein Konzernchef und ein Verwaltungsratspräsident mussten im Nachgang zu Skandalen zurücktreten und beschädigten den Ruf des Instituts weiter.