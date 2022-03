Credit Suisse belässt 1&1 auf 'Underperform' - Ziel 20 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für 1&1 nach der Berichtssaison der deutschen Telekommunikationsunternehmen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Bei 1&1 reflektierten die Markterwartungen noch nicht ausreichend die Kosten des Aufbaus des Mobilfunknetzes in Deutschland, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf die negativen Erfahrungen anderer Neueinsteiger./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2022 / 08:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2022 / 08:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.