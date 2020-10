Credit Suisse belässt AB Inbev auf 'Neutral' - Ziel 53 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat AB Inbev nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Brauereikonzern navigiere bisher gut durch die Pandemiewelle, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen der besser als erwarteten Geschäftstrends hob er seine Schätzungen an. Es bleibe aber abzuwarten, ob das Unternehmen seine Marktanteilsgewinne bei einer Normalisierung der Lage behaupten könne./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 21:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2020 / 05:04 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.