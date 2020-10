Credit Suisse belässt Air France-KLM auf 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Air France-KLM nach jüngsten Aussagen des Betreibers des Pariser Flughafens (ADP) auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2,20 Euro belassen. ADP wolle die Gebühren anheben und erwarte, dass Billigflieger sich schneller als die etablierten Anbieter erholen und Marktanteile gewinnen könnten, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Glynn zufolge stellen sich nun Fragen bezüglich der Wettbewerbsposition von Air France-KLM bei Kurzstreckenflügen von Paris aus./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2020 / 17:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

