Credit Suisse belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 170 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Analyst Olivier Brochet beleuchtete in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie die Dividendenrisiken im Luftfahrtsektor angesichts der Coronavirus-Pandemie und einer bereits von MTU erwogenen Dividendenstreichung. Bei Airbus sieht der Experte dank der starken Bilanz des Flugzeugbauers derzeit noch ein etwas geringeres Risiko für die Dividende. Allerdings dürfte sich der Vorstand bald Gedanken über die künftigen Produktionsraten machen müssen, sollte die Nachfrage zu stark korrigieren./ajx/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.