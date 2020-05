Credit Suisse belässt Allianz SE auf 'Outperform' - Ziel 200 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Allianz SE nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Trotz der enttäuschenden Solvenzquote des Versicherers im ersten Quartal, sei er nicht sonderlich besorgt, was Dividendenzahlungen angehe, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Einerseits rechne der Konzern im zweiten Quartal mit besseren Märkten. Andererseits müsse betont werden, dass das erst zur Hälfe abgearbeitete Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1,5 Milliarden Euro bereits komplett in der Solvenzquote enthalten sei./ck/kro

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / 06:47 / UTC

