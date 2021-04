Credit Suisse belässt Amadeus IT auf 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Amadeus IT auf "Underperform" mit einem Kursziel von 47,73 Euro belassen. Bei den Fluggesellschaften halte der Trend weg von globalen Distributionssystemen und hin zu Direktbuchungen etwa über die Homepages der Airlines an, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu den Aktien des Buchungssystem-Anbieters. In den nächsten zwei bis drei Jahren aber sei eine nur schleppende Erholung des Fernflug- und Geschäftsreiseverkehrs das größere Risiko für Amadeus IT./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2021 / 18:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2021 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.