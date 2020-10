Credit Suisse belässt Apple auf 'Neutral' - Ziel 106 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 106 US-Dollar belassen. Drei Tage nach dem Auslieferungsstart für das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro seien die Wartezeiten im Vergleich zum vergangenen Freitag weitgehend unverändert geblieben, schrieb Analyst Matthew Cabral in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Vergleich zu den Auslieferungen im Vorjahr entspreche der Wartezeitraum für das 12 Pro dem des Vorjahres oder sei ein wenig länger. Die Wartezeit für das 12er iPhone sei etwas länger als der für das iPhone 11./ck/he

