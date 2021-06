Credit Suisse belässt Astrazeneca auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Outperform" mit einem Kursziel von 9000 Pence belassen. Der Übernahme des Biotech-Unternehmens Alexion komme für den Pharmakonzern im Hinblick auf den Gewinn je Aktie eine hohe Bedeutung zu, schrieb Analyst Dominic Lunn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei dem onkologischen Antikörperpräparat Enhertu liege er mit seinen Schätzungen zwar um 30 Prozent unter dem Konsens, dies werde aber durch die hohen Erwartungen an andere Präparate aufgewogen./mf/edh

