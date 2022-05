Credit Suisse belässt Astrazeneca auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Astrazeneca nach einem soliden ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Starken Absätzen des Medikaments Farxiga und des Corona-Impfstoffs habe eine breite Schwäche im Bereich Onkologie gegenüber gestanden, schrieb Analyst Dominic Lunn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht aber davon aus, dass viele Einflüsse mit Quartalsverschiebungen in Zusammenhang stehen. In der Summe nahm er nur kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2022 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.