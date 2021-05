Credit Suisse belässt Barclays auf 'Outperform' - Ziel 210 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Barclays auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Pence belassen. Analyst Omar Keenan hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Ergebnisprognosen für 2021 nach den Zahlen des ersten Quartals an. Die Schätzungen für 2023 ließ er unangetastet./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2021 / 18:49 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2021 / 18:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.