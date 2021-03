Credit Suisse belässt Dialog Semiconductor auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Dialog Semiconductor nach endgültigen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 67,50 Euro belassen. Das Halbleiterunternehmen profitiere von guter Nachfrage nach Entwicklungsaufträgen, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts des Gebots durch Renesas sei kein Ausblick gegeben worden./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2021 / 07:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.