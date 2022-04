Credit Suisse belässt Easyjet auf 'Outperform' - Ziel 709 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Easyjet nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 709 Pence belassen. Der Verlust der Billigfluglinie im ersten Geschäftshalbjahr sei geringer als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Hannah Burrows in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Einen Jahresausblick habe Easyjet nicht gegeben, strebe aber für das Schlussquartal Kapazitäten fast auf dem Niveau von 2019 an./gl/eas

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2022 / 07:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.