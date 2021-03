Credit Suisse belässt General Electric auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat General Electric vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13 US-Dollar belassen. Der Mischkonzern dürfte bei dieser Gelegenheit den Jahresausblick für den freien Barmittelzufluss (FCF) mindestens in Richtung des oberen Endes der Zielspanne präzisieren oder sogar anheben, schrieb Analyst John Walsh in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts der schon hohen Erwartungen bevorzuge er aber Honeywell als Wette auf eine Lockerung der Corona-Einschränkungen./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2021 / 04:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.