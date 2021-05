Credit Suisse belässt Hellofresh auf 'Outperform' - Ziel 95 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Hellofresh auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Lieferdienst könnte seine Umsätze bis 2024 mehr als verdoppeln, schrieb Analystin Victoria Petrova in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Margen dürften sich wegen abnehmender Marketingaufwendungen ebenfalls verbessern. Die Kursschwäche sieht Petrova als Kaufchance./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2021 / 03:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.