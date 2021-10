Credit Suisse belässt HSBC auf 'Neutral' - Ziel 485 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 485 Pence belassen. Die britische Bank habe einen Vorsteuergewinn über den Erwartungen präsentiert, schrieb Analyst Omar Keenan in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte zeigte sich positiv überrascht vom Ausmaß der Aktienrückkäufe, änderte seine diesbezügliche Gesamtprognose im Zeitraum bis 2023 aber nicht./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2021 / 17:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.