Credit Suisse belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel 792 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 792 Pence belassen. Bei der Holding von British Airways und Iberia gäben drei Faktoren Rückenwind, die am Markt unterschätzt würden, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu zählt er die Entwicklung bei den Ticketpreisen in Europa und den USA, Treibstoffkosten und die Möglichkeit attraktiver Ausschüttungen an die Aktionäre./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2020 / 16:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2020 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.