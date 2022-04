Credit Suisse belässt L'Oreal auf 'Neutral' - Ziel 395 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für L'Oreal nach Quartalsumsätzen des Kosmetikkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 395 Euro belassen. "Summa summarum ein gutes Quartal", resümierte Analyst Eamonn Ferry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dagegen sei die Kursreaktion lauwarm ausgefallen, was vermutlich an hohen Erwartungen gelegen habe. Auch die Bewertung der Aktien und die Sorgen um die Geschäfte in China dürften zur verhaltenen Kursreaktion beigetragen haben./bek/mis

