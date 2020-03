Credit Suisse belässt Merck KGaA auf 'Outperform' - Ziel 125 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Merck KGaA nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern habe beim Umsatz positiv überrascht und beim operativen Ergebnis (Ebitda) wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Dominic Lunn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf einzelne Arzneien habe das Multiple-Sklerose-Medikament Mavenclad besser als gedacht abgeschnitten und damit die Schwäche des Krebsmedikaments Bavencio ausgeglichen./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2020 / 05:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.