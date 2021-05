Credit Suisse belässt Merck KGaA auf 'Outperform' - Ziel 165 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Merck KGaA mit Blick auf die kürzlich veröffentlichten endgültigen Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Die detaillierte Bilanz hätte die unerwartet gute Entwicklung in der Laborsparte offenbart, schrieb Analyst Trung Huynh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die Margen im Pharmageschäft hätten sich besser entwickelt als erwartet, wenngleich die Entwicklung bei der MS-Tablette Mavenclad noch enttäuscht habe./tav/he

