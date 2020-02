Credit Suisse belässt Moller-Maersk auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für A.P. Moller-Maersk auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11 194 dänischen Kronen belassen. Noch gebe es Unsicherheiten und Belastungen durch die Coronavirus-Krise, allerdings könnten sich Engpässe in den globalen Lieferketten nach einem Abebben der Krise kurzfristig günstig auf Frachtraten auswirken, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Stimmen aus der Logistikbranche legen laut dem Experten zudem nahe, dass die Nachfrage sich vor dem Angebot erholen werde. Der Logistikriese Moller-Maersk spüre steigende Frachtraten besonders stark./ssc/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

