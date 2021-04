Credit Suisse belässt Nestle auf 'Neutral' - Ziel 105 Franken

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Nestle vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Franken belassen. Belastungen im ersten Quartal des Nahrungsmittelkonzerns dürften durch das starke China-Geschäft aufgewogen worden sein, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Dienstag vorliegenden Prognose. Angesichts des stabilien Ergebniswachstums und der starken Bilanz erscheine die Aktie als Anleiheersatz./mf/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2021 / 03:16 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

