Credit Suisse belässt Netflix auf 'Outperform' - Ziel 740 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Netflix nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 740 US-Dollar belassen. Der Streamingdienst habe leicht über den Erwartungen abgeschnitten, schrieb Analyst Douglas Mitchelson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Besonders wichtig aber sei, dass der Konzern auch die jüngst erst gestiegenen und besonders optimistischen Schätzungen erfüllt habe. Die Prognosen des Konzerns für das traditionell starke Schlussquartal könnten aus Sicht des Experten sich zudem als konservativ erweisen./tav/ajx

