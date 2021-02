Credit Suisse belässt Relx auf 'Outperform' - Ziel 2085 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Relx nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2085 Pence belassen. Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter sei zuversichtlich, dass er in diesem Jahr in seinen drei großen Sparten - wissenschaftlich-technische und medizinische Datenbanken, Fachzeitschriften und Informationsdienste in Rechtsfragen - auf die Wachstumsniveaus vor dem Ausbruch der Coronakrise zurückkehren könne, schrieb Analyst Matthew Walker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aussichten für das Messegeschäft aber seien weiterhin diffus./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2021 / 22:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2021 / 04:02 / UTC

