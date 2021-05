Credit Suisse belässt Relx auf 'Outperform' - Ziel 2114 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Relx nach einem Investorentag zum Thema nachhaltiges, ökologisches und sozial verantwortliches Investment (ESG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2114 Pence belassen. In dieser Hinsicht sei die Mediengruppe gut aufgestellt, auch im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche, schrieb Analyst Matthew Walker in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seit 2016 verfüge Relx mit "AAA" über eine sehr positive ESG-Einschätzung des Indexanbieters MSCI./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2021 / 20:54 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2021 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

