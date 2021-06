Credit Suisse belässt Relx auf 'Outperform' - Ziel 2114 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktie des Fachverlags und Datenbankanbieters Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2114 Pence belassen. Mit einem voraussichtlich steigenden Anteil des Analyse-Geschäfts und einem Rückgang im Printbereich sollte das konzernweite organische Wachstum in den nächsten Jahren auf mehr als fünf Prozent klettern, schrieb Analyst Matthew Walker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies dürfte auch eine höhere Bewertung bedeuten./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2021 / 12:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2021 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

