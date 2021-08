Credit Suisse belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 35,70 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35,70 Euro belassen. Mit den Aktien der Versorger RWE und EDP könnten Anleger zu einem vernünftigeren Preis auf das Thema Erneuerbare Energie setzen als mit den Papieren von Orsted, schrieb Analyst Mark Freshney in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2021 / 03:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

