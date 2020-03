Credit Suisse belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 14,16 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14,16 Euro belassen. Der Billigflieger verfüge über reichlich Barmittel und eine milliardenschwere Flugzeugflotte, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit habe Ryanair in der Viruskrise viele Möglichkeiten, schnell an Liquidität heran zu kommen. Die Iren seien in guter Position, um die Krise zu meistern./tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2020 / 22:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2020 / 04:04 / UTC

