Credit Suisse belässt Safran auf 'Outperform' - Ziel 162 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Safran vor der Präsentation von Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Die Resultate des französischen Luftfahrt- und Rüstungskonzerns dürften keine großen Überraschungen bereit halten, schrieb Analyst Olivier Brochet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit seiner Prognose für das Wachstum des zivilen Ersatzteilmarktes liege er derweil etwas über dem Unternehmensziel./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2020 / 16:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

