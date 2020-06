Credit Suisse belässt Shell auf 'Outperform' - Ziel 1700 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Shell nach Milliarden-Abschreibungen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Der jüngste Zwischenbericht des Ölkonzerns sei ein Weckruf, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der Covid-19-Pandemie erschienen die überarbeiteten Volumenziele absolut betrachtet schwach, aber letztlich besser als die vorherige Prognose für das zweite Jahresviertel./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2020 / 07:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.