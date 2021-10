Credit Suisse belässt Siemens Healthineers auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Nachfrage nach Investitionsgütern bleibe stark, die Unternehmen der Branche bekämen aber mehr und mehr die Lieferkettenprobleme zu spüren, schrieb Analyst Andre Kukhnin in einer am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. In einem neutral bewerteten Branchenumfeld bleibe Siemens Healthineers aber eine der wichtigen positiven Empfehlungen - vor allem wegen führenden Rolle im Bereich Bildgebung und der Chance auf bald höhere Mittelfristziele./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2021 / 18:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2021 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.