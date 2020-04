Credit Suisse belässt Telefonica SA auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Telefonica vor den Quartalszahlen aus der Branche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 8,15 Euro belassen. Von zentraler Bedeutung dürften die Aussagen der Unternehmen zu den zu erwartenden Belastungen durch Covid-19 sein, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der spanische Markt dürfte von der Corona-Krise betroffen sein. Wichtig seien auch Aussagen des Unternehmens zu den Währungsschwankungen in Mittel- und Südamerika./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2020 / 13:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2020 / 04:01 / UTC

