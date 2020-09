Credit Suisse belässt Tesla auf 'Neutral' - Ziel 400 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Tesla mit Blick auf eine Veranstaltung des Elektroautobauers zum Thema Autobatterien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Der lange erwartete "Battery Day" habe viele positive Nachrichten gebracht, schrieb Analyst Dan Levy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Tesla sei aber noch drei Jahre von Zielen wie etwas dem 25 000-Dollar-Auto entfernt, weshalb nun Anleger die Aktie angesichts der zuvor hohen Erwartungen verkauften. Viele dürften aber Kursschwächen zum Einstieg nutzen./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2020 / 06:22 / UTC

