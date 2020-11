Credit Suisse belässt Tesla auf 'Neutral' - Ziel 400 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Nach der angekündigten Aufnahme der Aktie in den S&P 500 rücke nun die Umsetzung der Wachstumsstory wieder in den Fokus, schrieb Analyst Dan Levy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Geschäftstrend beim Elektroauto-Hersteller sei zwar positiv, die Dynmaik müsse aber zulegen, um die Aktie wieder zum Laufen zu bringen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2020 / 10:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.