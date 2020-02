Credit Suisse belässt Unilever auf 'Outperform' - Ziel 59 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Unilever NV auf "Outperform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Konsumgüterhersteller gehe die Probleme in den etablierten Märkten an, der Umsatz beschleunige sich wieder, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der hohe Bewertungsabschlag auf die Papiere der Wettbewerber sollte geringer werden. Seine Schätzung für den diesjährigen Gewinn je Aktie erhöhte er unter Berücksichtigung jüngster Währungseffekte./ajx/ag

