Credit Suisse belässt Unilever NV auf 'Outperform' - Ziel 54 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Unilever NV angesichts der Umstellung von der bisherigen Doppelstruktur auf nur noch eine Muttergesellschaft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. 2018 sei ein entsprechender Vorstoß am Widerstand der Aktionäre des britischen Teils gescheitert, erinnerte Analyst Alan Erskine in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht im aktuellen Schritt keine Vorbereitung einer Abspaltung des Nahrungsmittels- vom Konsumgüterbereich./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2020 / 08:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

